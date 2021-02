Угроза военным и дипломатам США: о чем говорили Байден и премьер-министр Ирака

Багдад, 24 февраля. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми и президент США Джо Байден обсудили развитие двусторонних отношений и сотрудничество в сфере безопасности. Телефонный разговор состоялся после ракетных обстрелов «зеленой зоны» Багдада и аэропорта в Эрбиле, что поставило под угрозу жизни американских дипломатов и военных.

بحثت في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي جوزيف بايدن تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين و العمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة داعش.

كما اكدنا العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين بلدينا على اساس السيادة الوطنية العراقية. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 23, 2021

«Во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом я обсудил развитие двусторонних отношений, укрепление партнерства в интересах двух стран, работу по поддержке безопасности и мира в регионе и продолжение сотрудничества в борьбе с ИГИЛ1 (запрещено в РФ, — прим. редакции). Мы также согласились продолжить стратегический диалог между нашими двумя странами на основе национального суверенитета Ирака», — сообщил премьер-министр.

Удар по «зеленой зоне»

Диалог президента США и иракского премьера состоялся после обстрела административного района Багдада — «зеленой зоны», где располагаются государственные учреждения и дипломатические представительства, включая американское.

22 февраля по этой территории был нанесен артиллерийский удар: три реактивных снаряда были выпущены из района Байаа и с участка железной дороги между Аль-Хамией и Аль-Аделем. В результате атаки никто не пострадал.

.@SecMedCell reports that two rockets fell on the Green Zone w/o causing casualties at 1925 Baghdad time. @CJTFOIR reports no damages or injuries. For updates see @SecMedCell https://t.co/7bx0qeRztn — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 22, 2021

????#عــــاجل :: الان



احتراق ٦ سيارات في مقر

جهاز الامن الوطني نتيجة للصاروخين

على المنطقة الخضراء pic.twitter.com/JbH9GDqRyu — Firas W. Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) February 22, 2021

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс осудил обстрел и сообщил, что американское руководство вырабатывает ответные меры:

«Мы в ярости от недавних нападений. <…> Что касается нашего ответа, то он будет взвешенным, мы сами определим время и применим наши инструменты тогда и там, где мы сами выберем. <…> Любой ответ будет дан в координации с иракскими партнерами и в координации с коалицией».

Прайс не выдвинул каких-либо обвинений и лишь упомянул, что обстрел был якобы выгоден иранскому руководству и совершен произведенным в Иране оружием. Расследование инцидента продолжается.

US spokesman Ned Price:

“What we will not do is lash out and risk an escalation that plays into the hands of Iran and contributes to their attempts to further destabilise Iraq.” Biden makes first call to Iraqi Prime Minister Mustafa Al Kadhimi #Iraq #Iran https://t.co/ymAWpMDBEG — Sarah Halls????BLM MeWe/Free Refugees/Dance/Veg/XR (@clearticulation) February 24, 2021

Американские базы под огнем

Нападению на посольский район Багдада предшествовал ракетный удар по американской авиабазе в Эрбиле. 15 февраля в результате атаки погиб один гражданский подрядчик. Еще девять человек, включая американского военнослужащего, получили ранения.

Update: CJTF-OIR confirms approx. 14 107 mm rockets launched with 3 impacting within EAB, Feb 15 at 2130 hours (Iraqi time).

One civilian contractor was killed (Not US), and 9 injured ( 8 CIV contractors/ 1 US MIL) - 4 US/ 1 US MIL concussion protocol. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 16, 2021

Госдепартамент выпустил экстренное заявление по факту инцидента. В нем дипломатическое ведомство осудило атаку по базе.

«Мы возмущены сегодняшним ракетным обстрелом в Иракском Курдистане. <...> Мы выражаем наши соболезнования близким погибшего в результате атаки, а также ни в чем не повинному иракскому народу и его семьям, которые страдают от этих безжалостных актов насилия», — сказано в заявлении.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Сарайят Аулия ад-Дам». Ее представители заявили, что обстрел Эрбиля — это месть за гибель командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Несмотря на это, Нед Прайс подчеркнул, что США готовы возложить ответственность на Иран:

«Что касается нападения в Эрбиле, то мы до сих пор определяем, кто конкретно это сделал, но мы ранее уже говорили, что мы будем привлекать Иран к ответственности за действия связанных с ним организаций, которые осуществляют нападения на американцев».

Тем временем иранское руководство категорически отвергает обвинения в причастности к нападению и призывает к поимке виновных.

1 Организация запрещена на территории РФ.