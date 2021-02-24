Президент России утвердил порядок доплат к пенсии родителям инвалидов

Москва, 24 февраля. Закон, уточняющий порядок установления фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных граждан с детства, подписан президентом Владимиром Путиным.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда, обязавшего устранить неопределенность условий признания недееспособным инвалида с детства, который нуждается в постоянном уходе и находится на иждивении.

По предварительной оценке Правительства РФ, количество получателей пенсии из числа родителей инвалидов с детства составляет 15 тысяч человек. Расходы на реализацию закона в 2021 году составят около 31,59 млн рублей.

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» 24 февраля проведут эфир на тему «Социальная политика. Пенсии, пособия и другая помощь государства». Начало встречи в 14:00. Трансляцию пресс-конференции можно посмотреть здесь.