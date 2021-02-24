Британские ученые объяснили, почему люди кажутся привлекательнее после алкоголя

Лондон, 24 февраля. Мужчины и женщины, употребившие умеренное количество алкоголя, как правило, находят лица представителей противоположного пола на 25% привлекательнее.

Считается, что спиртные напитки ухудшают способность воспринимать асимметрию на лицах и снижают предпочтение симметричных лиц перед асимметричными. Данную теорию подтвердили ученые из Лондонского университета Рохэмпотна. Они показывали изображения лиц людям у баров кампуса университета.

После этого эксперты задавали два вопроса: «считаете ли вы это лицо привлекательным?» и «оцените, насколько это лицо симметрично». Также они собирали данные о количестве выпитого алкоголя.

Как оказалось, трезвых участников чаще привлекали симметричные лица. А участники в состоянии алкогольного опьянения реже замечали в лицах асимметрию. Также так называемые «пивные очки» действуют и в обратную сторону, заставляя пьяного человека считать себя идеальным, отметили ученые.

Аналитики ранее назвали российские регионы-лидеры по употреблению водки. Потребление водки на душу населения в стране в 2020 году выросло на 2% в сравнении с предыдущим годом.