В России предложили завербованных Западом журналистов приравнять к изменникам Родины

Людей, которые ведут явную антироссийскую деятельность, необходимо приравнивать к изменникам Родины. Таким мнением с ФАН поделился член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров.

Федеральное агентство новостей провело расследование, в котором рассказывается о подрывной работе главного редактора «Проект.медиа» Романа Баданина и его связи с американскими спецслужбами. Документы свидетельствуют о том, что статьи издания антироссийского характера были профинансированы западными фондами. За эту работу, проведенную под наблюдением кураторов NED (Национального фонда демократии США), сотрудники «Проект.медиа» получали денежные средства.

Американские спецслужбы собирают сведения, которые затем передаются Баданину для публикации. Западные специалисты также имеют доступ к серверам крупных мессенджеров, что позволяет им передавать «Проекту» материалы с высоким уровнем конфиденциальности. При этом издание часто использует недостоверную информацию, предоставляя ее как подлинную «от секретного источника».

Кроме того, ФАН удалось получить документы, которые не были задействованы в материале. Они подлежат дальнейшему анализу. Редакция планирует сделать несколько публикаций о давлении на РФ с целью совершения цветной революции. После изучения информации журналисты смогут уведомить читателей и уполномоченные органы о попытках вмешательства в дела РФ со стороны спецслужб США и «Проект.медиа».

Заметим, что многие так называемые либеральные журналисты работают на это издание, о чем можно узнать из документов и открытых источников. Однако они стараются не афишировать свою связь с Баданиным.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров в интервью корреспонденту ФАН прокомментировал связь российских журналистов с Западом. По его словам, людей, которые ведут явную антироссийскую деятельность, необходимо приравнивать к изменникам Родины.

«Недавно мы разговаривали с Марией Бутиной об ответственности так называемых иностранных агентов. Была бы моя воля, я бы приравнивал такие действия к измене Родине. Конечно, глупо говорить в современном мире о расстреле, но за такую антироссийскую деятельность необходимо привлекать к уголовной ответственности. Люди должны осознавать степень ответственности в случае таких враждебных действий по отношению к своему государству, принимая финансовые средства от не совсем дружественных западных организаций», — сказал собеседник ФАН.

Также Герман Владимиров рассказал, что сегодня через социальные сети различные прозападные и иностранные организации пытаются повлиять на ситуацию в России. Поэтому, отметил он, работающие против России журналисты должны понести уголовную ответственность.

«Конечно, эти люди работают не на секретных объектах, но все прекрасно понимают, что сегодня СМИ и социальные сети — очень серьезный рычаг, который формирует общественное мнение. Из-за искаженной информации у нас дети начинают выходить на улицы. Им просто мозги пудрят. Поэтому мой ответ будет следующим: такие люди должны нести уголовную ответственность. А нашим спецслужбам необходимо проводить работу по выявлению подобного рода деятелей», — резюмировал Герман Владимиром.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Европейская комиссия выделила в 2019 грант в размере 56,2 млн рублей на проект We act для поддержки медиасети НКО-иноагентов в России. Целью проекта заявлено усиление позиций женщин в предпринимательстве и СМИ.