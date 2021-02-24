Боррель: ЕС необходимо дать отпор России, но при этом продолжить сотрудничество

Москва, 24 февраля. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пытаясь оправдаться за свой провал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, выступил на онлайн-конференции в Вашингтоне, пишет издание NewsFront.

По данным Telegram-канала «Пул N3», верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в своей речи жаловался Вашингтону на «злых русских».

«Россия разобщается с Евросоюзом. Путинский режим использует любые способы, включая и большой объем дезинформации, чтобы обеспечить свое выживание и бороться с оппозицией. Это стало вполне ясно в ходе поездки», — сообщил Боррель.

Дипломат сделал вывод, что Россия не хочет взаимодействовать с Евросоюзом из-за представления в нашей стране либеральных ценностей и демократии как экзистенциальной угрозы, с которой Москва не может примириться. Жозеп Боррель уточнил, что РФ считает неуместным давать ответ на вопрос о выполнении своих международных обязательств.

«Если вы приходите к ним и просите выполнять их же обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека, они блокируют любые попытки взаимодействия», — пояснил он.

Глава европейской дипмиссии считает, что ЕС нужно принять единую стратегию отношений с Россией. Он уверен, что европейцам необходимо проявить решимость и предотвратить разлад среди членов ЕС. Боррель думает, что Россия взяла курс на конфронтацию. Он предложил дать РФ отпор за нарушение международного или гуманитарного права, всячески сдерживать ее, но при этом продолжать взаимодействие там, где это будет выгодно.

«Вчера мы договорились политически о том, что увеличим список высокопоставленных официальных лиц России, которые будут под санкциями. И впервые мы намерены использовать новый «Глобальный режим санкций в сфере прав человека», который мы одобрили пару месяцев назад. Я надеюсь, что на этой неделе новый список будет одобрен», — заявил он.

Ранее, ФАН сообщил, что ЕС готовит пакет санкций и для Белоруссии.