Число заражений COVID-19 в России увеличилось на 11 749

Москва, 24 февраля. Количество случаев коронавируса в РФ за последние сутки выросло на 11 749. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба, опубликованные в среду.

Инфицированные выявлены во всех 85 регионах страны, из них 1 246 человек (10,6%) не имеют клинических проявлений болезни. Общее число случаев COVID-19 достигло 4 200 902.

Справиться с инфекцией в целом смогли 3 751 562 человека, 84 430 скончались. Эпидемиологическая ситуация в стране стабилизируется. На это указывает снижение числа ежесуточно фиксируемых случаев заражений. Накануне оперштаб сообщал об 11 823 новых пациентах. Узнать актуальные данные о ситуации с коронавирусом в РФ и другую информацию по теме можно на портале стопкоронавирус.рф.