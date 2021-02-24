Татьяну Брухунову возмутило сравнение с Еленой Степаненко

Москва, 24 февраля. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в возмущении сбежала от журналистов из-за вопроса о бывшей жене артиста Елене Степаненко.

Брухунова, являющаяся заядлой театралкой, посетила спектакль Юрия Грымова «Женитьба». Разумеется, представители СМИ не могли оставить вышедшую в свет супругу Петросяна без внимания.

После спектакля жену артиста завалили вопросами, при этом Брухунова, скрывшая лицо под медицинской маской, почти все время хранила молчание. Молодую супругу Петросяна спросили о недавней поездке в Сочи, но она сказала, что не говорит на личные темы. Затем у Брухуновой уточнили, знает ли она о своей схожести со Степаненко.

«Это хамство!» — возмутилась таким сравнением пятая жена юмориста.

Недовольство Брухуновой не остановило журналистов, и они продолжили задавать ей вопросы про 75-летнего мужа и про сына. В итоге супруга Евгения Петросяна скрылась от камер и микрофонов в уже ждавшей ее машине такси, сообщают «Дни.ру».

Вопрос о Елене Степаненко корреспонденты задавали в связи с недавним рассказом подруги Петросяна о его расставании с третьей женой Людмилой Шатровой. По словам знакомой артиста, Степаненко увела его из семьи. В том же самом обвиняли Брухунову, когда Петросян оставил четвертую супругу ради нее.

Сейчас Петросян и его молодая жена воспитывают маленького сына, которого зовут Ваган. Мальчику скоро исполнится год. В честь 23 Февраля Брухунова показала фото подросшего наследника.