Третья волна коронавируса завершилась в России

Москва, 24 февраля. Третья волна коронавируса в России выпала на период после новогодних праздников. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что процесс подошел к концу.

Окончание январских праздников не привело к подъему заболеваемости коронавирусом в то время, как ОРВИ и другие инфекции стали более распространенными. Серьезных вспышек COVID-19 не наблюдалось, по мнению эксперта, благодаря сформировавшемуся иммунитету. Естественные антитела защищают уже достаточно большое количество людей, заявил Вознесенский в интервью РИА Новости.

Жителей Петербурга приглашают на вакцинацию в торговых центрах. Прививочные пункты открылись в «Европолисе», «Сити Молле», «Охта Молле», «Жемчужной плазе» и «Невском центре», сообщает «Петербургский дневник».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наблюдает снижение числа новых случаев коронавируса по всему миру. Уже шестую неделю подряд падает количество инфицированных, а также уровень смертности.