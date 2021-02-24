Минэнерго РФ не собирается повышать тарифы на тепло и электричество

Москва, 24 февраля. Решения по тарифам на теплоснабжение и электроэнергию на 2021 год уже приняты, их стоимость останется прежней, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

Ведомство напомнило, что изменение тарифов производится строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития страны. Ежегодно этот документ разрабатывает Минэкономразвития и утверждает кабмин. Согласно текущему прогнозу, рост тарифов на электроэнергию для россиян в 2021 году в среднем не превысит 5%, подчеркнули в Минэнерго.

СМИ сообщили, что повышение утилизационного сбора на технику для добычи угля может привести к подорожанию тепловой и электрической энергии. Минпромторг планирует увеличить утильсбор на легковые и грузовые автомобили, а также спецтехнику на 25%.

Замминистра энергетики Павел Сниккарс до этого отмечал, что стоимость электричества на оптовом рынке не влияет на тарифы для населения. Он напомнил, что регулирование тарифов проводит государство.