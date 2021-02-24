Низкая температура увеличивает скорость распространения коронавируса

Вашингтон, 24 февраля. Температура воздуха напрямую связана со скоростью распространения коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли американские ученые в результате проведенного исследования.

Специалисты из университета Луисвилл, университета Джона Хопкинса и Объединенного центра искусственного интеллекта Министерства обороны США изучили сведения о низких температурах и выявленных случаях коронавируса в 50 различных странах. Для исследования брались данные за период с 22 января по 6 апреля прошлого года.

В результате удалось заметить тенденцию снижения заболеваемости COVID-19 при температуре от 0 до 37 градусов по Цельсию. По предположениям исследователей, в летние месяцы скорость распространения коронавируса падает, как и у других сезонных респираторных заболеваний. При этом на ситуацию могут влиять также и другие факторы, например, самоизоляция и социальная дистанция.

Кроме того, коронавирус способен выживать при комнатной температуре до трех суток, а в жидкой среде этот показатель вырастает до семи суток. При 4 градусах тепла вирус остается жизнеспособным в течение более чем двух недель.