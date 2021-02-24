Фитнес-сообщество предложило план восстановления переболевших COVID-19 россиян

Восстановление с помощью тренировок после перенесенной коронавирусной инфекции требует профессионального наблюдения, мотивации и поддержки. Об этом в интервью ФАН рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

«Восстановление после перенесенного СОVID-19 требует использования разнообразных профессиональных методик, причем зачастую совершенно отличных от общего представления тренировочного процесса», — пояснила Силина.

По ее мнению, в фитнес-клубах должен быть организован индивидуальный подход к таким посетителям.

«Комплекс тренировок в каждом отдельном случае зависит от степени тяжести перенесенной болезни. И рекомендовать всем одни и те же упражнения или активности — небезопасно и даже безответственно», — подчеркнула собеседница ФАН.

Пока в объединении представителей фитнес-индустрии не готовы назвать число посетителей, вернувшихся в спортзалы после перенесенной болезни. Но здесь готовятся их встречать со специальной программой реабилитации, разработанной совместно с медиками.

«Национальное фитнес-сообщество еще в начале декабря 2020 года обратилось к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с инициативой выстроить дорожную карту между фитнес-индустрией и медицинскими учреждениями — ковидными госпиталями. Это необходимо было для сопровождения переболевших COVID-19 россиян в фитнес-клубы. Планировалось совместно с медицинским сообществом разработать и внедрить рекомендации и программы по восстановлению перенесших коронавирусную инфекцию с помощью нашего ресурса», — добавила Силина.

Представители фитнес-индустрии убеждены, что такая программа будет крайне востребованной в России.

«Более 3,5 миллионов человек — именно столько выздоровело россиян на сегодняшний день. И они нуждаются в восстановлении после болезни», — подчеркнула собеседница агентства.

Для разработки специальной программы восстановления была сформирована рабочая группа, куда вошли представители фитнес-отрасли, профессиональные образовательные учреждения. А в январе 2021 года на базе Национального фитнес-сообщества началась подготовка специалистов по реабилитации и восстановлению после COVID-19.

«Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко поддержала инициативу нашей организации, и мы с ней начали работу в этом направлении», — сообщила Силина.

Ранее российский врач-сенатор дала рекомендации переболевшим коронавирусом. Она отметила, что помощь пациентам в восстановлении после коронавирусной инфекции в таких случаях направлена, прежде всего, на ликвидацию остаточных явлений болезни, в том числе длительного кашля и одышки.