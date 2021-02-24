Екатерина Градова рассказала о вещем сне Миронова

Москва, 24 февраля. Актриса Екатерина Градова в одном из старых интервью рассказала, что ее первый муж Андрей Миронов, будучи подростком, во сне увидел свою семью.

Миронову в 14 лет приснился сон, что у него есть жена по имени Катя и доченька Маша. О своем видении он рассказал матери, народной артистке Марии Мироновой. При знакомстве с будущей невесткой женщина вспомнила о вещем сне Андрея.

«Когда он привел меня к своей маме, она сказала: «Ну, нашел свою Катеньку, теперь давай Машеньку ищи», — сказала Градова, когда была в студии программы «Судьба человека».

Впервые Миронов увидел Екатерину, когда та играла в спектакле «Женитьба Фигаро». Артист уже тогда понимал, что Градова обязательно будет его женой.

«Потом, сколько мы были вместе, он каждый день умолял меня, чтобы я ушла из театра, и говорил, что театр нас разведет», — сказала Екатерина Георгиевна.

Супруги были вместе пять лет. Миронов очень сильно ревновал возлюбленную, но с этим актриса еще могла смириться. Точку в их отношениях поставила измена актера. Увидев Миронова с другой женщиной, Градова подала на развод.

Актриса Екатерина Градова ушла из жизни 22 февраля 2021 года в возрасте 74 лет. Звезду кино похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает телеканал «360».