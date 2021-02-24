Эксперт объяснил, почему Украина вышла из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве

Выход Украины из соглашений СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве был делом времени. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Воздушное пространство

Украина вышла из двух соглашений СНГ — об авиации и воздушном пространстве. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте украинского президента Владимира Зеленского.

«Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 года в городе Минске, и из Соглашения об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте», — говорится в тексте указа.

Украинское министерство иностранных дел получило распоряжение в установленном порядке уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Киева из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

Антироссийский курс

Как отметил Сергей Простаков, Украина продолжает следовать курсом по обрыву связей с Россией, в том числе экономических. При этом киевские власти продолжают демонстрировать показное двуличие в вопросах, затрагивающих эту сферу отношений.

«Украинская экономика до сих пор зависит от поставок многих видов российской продукции. Однако ради видимости ухода от этой зависимости власти страны предпочитают платить зарабатывающим на подобных схемах европейским посредникам, лишь перенаправляющим товары из России, иногда даже просто «на бумаге». Транспортная отрасль также подверглась обусловленным лишь политически законодательным атакам властей Украины. Давно разорваны все транспортные связи страны с Россией, что ударило прежде всего по миллионам украинцев. Выход из соглашений СНГ о гражданской авиации и воздушном пространстве был делом времени, и сейчас оно наступило», — пояснил Сергей Простаков.

Он обратил внимание, что Владимир Зеленский, издав соответствующий указ, продолжает гибельный для себя как политика курс по смещению повестки в сторону радикальных неонацистов. Потеряв доверие прежних избирателей, поведшихся на его обещания о мире и отсутствии нападок на русский язык, президент Украины лихорадочно пытается приобрести новых, однако на этом поле у него практически нет шансов что-то выиграть. При этом Зеленский, как и прежние власти, двулично не выходит из СНГ, а лишь постепенно отменяет все его соглашения, в которых участвовала Украина.

«Вряд ли новое решение создаст ощутимые проблемы экономике, кроме затруднений с регуляцией и сертификацией, которые, как обычно, решатся в пользу огромных платежей западным структурам. А для России постепенно прекращается странное состояние, при котором декларируя войну с ней, Украина продолжает пользоваться ресурсами своего «противника», — заключил Сергей Простаков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.