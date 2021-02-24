Нидерландские биологи разработали назальный спрей для профилактики коронавируса

Амстердам, 24 февраля. Совместная группа ученых из США и Нидерландов предложила бороться с распространением коронавирусной инфекции с помощью назального спрея.

Спрей, разработанный учеными, содержит в себе специальные вещества — липопептиды. Они блокируют слияние коронавируса с клеточной мембраной, не позволяя вирусу развиваться и распространятся. Такие выводы сделаны в научной работе, опубликованной в издании Science.

Согласно данным ученых, молекулы спрея остаются на поверхности клеточной мембраны дыхательных клеток в течение суток. Иначе говоря, применение спрея интраназально позволяет защитить человека от проникновения вируса в организм сроком на 24 часа. Разработка основывается на принципе работы самого SARS-CoV-2. Для слияния клеточной мембраны и вирусной оболочки, коронавирус должен впустить свою генетическую информацию через белок-«шип», который, к слову, и дал этому семейству вирусов такое название. Когда шип сталкивается с мембраной клетки, запускается процесс слияния. Спрей должен не допустить впуск шипа в мембрану.

Сообщается, что ученые проверили эффективность препарата на хорьках. Исследователи считают, что спрей поможет эффективно подавлять распространение коронавируса даже в тех регионах, где медицинская помощь недоступна.

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