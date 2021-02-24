Навальный был обречен попасть под удар Amnesty International

Amnesty International отменила решение о признании Алексея Навального «узником совести». Произошло это из-за того, что он ранее допускал высказывания, которые одобряют насилие и дискриминацию, и не отозвал данные заявления. Эксперт комиссии по СМИ ОП РФ Вадим Манукян поделился с ФАН своим мнением о том, почему Навальный был обречен попасть под удар западных правозащитников.

Наша либеральная тусовка долгое время считала, что на Западе будут закрывать глаза на любые высказывания «пострадавшего» Алексея Навального. Однако на Западе с этим все несколько сложнее обстоит. По сути, рано или поздно, но Навальный был обречен попасть под удар западных правозащитников. Возьмем для примера те же баны на Facebook. Представители «тусовочки» рукоплещут, когда свободу слова перекрывают представителям патриотического крыла, но откровенно недоумевают, когда карающий меч добирается и до них. А на Западе с этим все просто. У них есть определенные стандарты по которым можно безошибочно определить, что же является hate speech. И вот по этим лекалам Навальный нарушил буквально все. Обнаружили западные правозащитники его провокационные националистические ролики, а также высказывания из ЖЖ образца двухтысячных годов. А там по совокупности легко обнаружить нелестные высказывания про евреев и мусульман. Вот это и не понравилось Amnesty International. Какой же это узник совести, если совестью тут и не пахнет?

Стоит отметить, что впервые на Западе принялись активно раскапывать прошлое Навального в период его пребывания в Германии. Местные СМИ обнаружили высказывания из его националистического прошлого и прямо задавались вопросом — а кого же приютила страна, которая сама прошла через этот морок в 40-е годы прошлого века? С этого момента неравнодушные европейские граждане благодаря своему пытливому уму начали пристально рассматривать высказывания Навального из прошлого и в итоге обнаружили его «заветный сундучок». На Западе любой политик, который посмеет высказать хоть половину из того, что наговорил Навальный, получит «волчий билет» в политику и больше никогда не сможет и на шаг подойти к выборам в представительные органы власти. А у нас тусовочка с легкостью стирает из памяти всю эту мерзость ради одной цели — приблизить момент смены власти в России и не гнушается при этом использовать любые инструменты влияния.

Осужденный к лишению свободы фигурант нескольких уголовных дел, похоже, не умеет просить прощения за свои высказывания. Ему ничего не стоило покаяться за ту клевету, которую он произнес в адрес Игната Артеменко, но он предпочел устроить из суда по этому делу мерзкое шоу. В этом слабость Навального, похоже, он так и не научился извиняться. Что это? Гордыня? А может быть его убеждения юности никуда не исчезли и они просто не позволяют покаяться перед ветераном, который вместе с другими советскими солдатами даровал нам всем жизнь? Так или иначе, но в современном западном обществе уже сформировались некие базовые принципы о том, что же можно считать hate speech. И там карают каждого, кто позволит себе перейти эту тонкую грань. А представителям тусовочки это четкий сигнал — покайтесь за старые грехи, а то ведь ваши западные хозяева не погладят вас по головке, как только дело дойдет до знатной трепки, и настанет время вас списать в утиль за ненадобностью.