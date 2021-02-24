Женщину доставили в больницу после падения на нее глыбы льда. ФАН-ТВ

Инцидент произошел в Киеве. Местная жительница хотела сократить путь и прошла под оградительной лентой.

Кадры падения льда с крыши на человека расходятся по Интернету. ЧП произошло в Киеве на улице Прорезной в Шевченковском районе. Там рабочие расчищали крыши домов от снега и сосулек, место работы оградили специальными лентами.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как женщина нагибается и проходит под лентой. Практически сразу же ей на голову обрушивается снежная глыба с крыши. По лицу пострадавшей бежит кровь, но киевлянка пытается встать. В результате пострадавшую обнаружил наряд ППС.

Ей оказалась 58-летняя пенсионерка, она доставлена в больницу. По предварительным данным, у женщины ушиб правого плеча и поясничного отдела позвоночника.

Полицейские напоминают, что ходить за ограждающими лентами опасно. Их натягивают сотрудники управляющих компаний, когда чистят крыши домов от наледи. Пешеходов и автовладельцев просят проявлять бдительность и беречь свое здоровье и жизнь.