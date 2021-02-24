Президент Киргизии направился в Москву с официальным визитом

Бишкек, 24 февраля. Глава Киргизии Садыр Жапаров отправился в свой первый официальный визит в должности главы государства. Он направился в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщила пресс-служба Жапарова. Он также проведет переговоры с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Главной темой обсуждения станут вопросы «укрепления многостороннего сотрудничества с Россией». Визит главы Киргизии запланирован на 24-25 февраля.

Ранее Жапаров назвал безальтернативным сотрудничество с российской стороной. По его словам, стратегическое партнерство с Москвой отвечает национальным интересам Бишкека.