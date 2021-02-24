«Укроборонпром» договорился с Пакистаном о ремонте танкового парка

Киев, 24 февраля. Украина заключил с Пакистаном контракт на обслуживание и ремонт парка танков Т-80УД, заявил директор украинского предприятия «Укроборонпром» Юрий Гусев.

По его словам, это соглашение с Пакистаном стало первым для предприятия в этом году. Заключение контракта на сумму 85,6 миллиона долларов состоялось в рамках международной выставки вооружений IDEX-2021, которая проходит в ОАЭ.

«Также мы обсудили с пакистанской стороной новые заказы на поставку в эту страну двигателей 6 ТД1 и 6 ТД2», — рассказал Гусев.

В ходе международной оружейной выставки украинская делегация также достигла предварительных договоренностей с рядом арабских стран в сферах высокоточного оружия, беспилотных платформ, космических технологий и ремонта авиадвигателей.

Ранее Минобороны Украины заявило о закупке новых крупнокалиберных винтовок для борьбы с легкобронированной техникой, а также передаче партии танков Т-84 армии США для учебных испытаний, передает телеканал «360».