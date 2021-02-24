Дава после участия в «Танцах со звездами» лег на операционный стол

Москва, 24 февраля. Популярный блогер Давид Манукян, известный как Дава, оказался на операционном столе. Об этом поклонники звезды Сети узнали после его видеообращения.

На своей странице в Instagram блогер опубликовал в сторис видеообращение. Манукян на кадрах с перебинтованным лицом лежит на больничной койке и рассказывает о самочувствии после операции.

«Всем привет. Короче, ничего не говорил, но вчера была операция. Вроде все прошло хорошо. Я так говорю, потому что голоса нет. Всю ночь тошнило, но ничего, нормально, прорвемся с вами», — сказал исполнитель.

Какую операцию перенес Дава, пока неизвестно. Сам блогер не распространяется об этом. Не исключено, что через некоторое время звезда интернета все же раскроет все карты.

На днях стало известно об итогах 12-го сезона «Танцев со звездами», в котором принимал участие Манукян. Блогер вместе со своей партнершей Дарьей Палей занял второе место, уступив только Сергею Лазареву с Екатериной Осиповой. При этом бабушка блогера не согласна с решением судей. По ее мнению, жюри подсуживало Лазареву, передает «Культуромания».