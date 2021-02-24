Урбанисты составили топ-5 самых комфортных для жизни городов в РФ

Москва, 24 февраля. Пятерку наиболее комфортных для жизни в России городов составили специалисты Института территориального планирования «Урбаника».

Рейтинг возглавил Краснодар. Также в пятерку включили Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург и Москву. Однако в прошлом рейтинге российская столица занимала только 52-е место, передает РБК.

Специалисты проанализировали качество среды в 100 самых крупных городах государства. Также эксперты рассчитали стоимость проживания в населенных пунктах с учетом средней зарплаты для региона.

До этого сообщалось, что Северная столица стала лидером по количеству жителей регионов России, желающих посетить город на 23 Февраля и 8 Марта. В Санкт-Петербурге резко возрос спрос на отели.