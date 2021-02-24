«Работаем с этой милашкой»: Водянова встретилась с подругой, надев молочный свитер

Москва, 24 февраля. Российская топ-модель Наталья Водянова еще и и многодетная мама. У Натальи пятеро детей: Лукас, Нева, Виктор от первого брака и Максим и Роман от Антуана Арно — нынешнего супруга модели, французского миллиардера. Роспись прошла в парижской мэрии, где присутствовал сам градоначальник Анн Идальго.

Водянова рассказала о свадьбе еще год назад, но отметила, что официальное предложение она получила еще в 2019 году. Ее супруг Антуан Арно является одним из богатейших людей мира, их отношения продолжаются с 2011 года. Свадьбу возлюбленные сыграли только прошлой осенью. У семьи большой особняк в Париже, что позволяет Водяновой всегда быть в центре событий, — пишет Teleprogramma.pro.

Ранее модель была замужем за английским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.

Наталья Водянова трудится над несколькими проектами, включая благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Свои выходные она старается посвятить семье. Праздник 23 февраля девушка тоже провела в делах. Выбравшись в центр, она увиделась с подругой Изабеллой Капече. Модель была без макияжа, но примерила на себя монохромный аутфит с объемным молочным свитером.