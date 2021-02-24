Екатеринбургу отказали в присвоении статуса города федерального значения

Екатеринбург, 24 февраля. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы не поддержал идею присвоения Екатеринбургу статуса города федерального значения.

Павел Крашенинников выступил с отчетом о своей работе в качестве депутата Государственной думы от Свердловской области за прошедшие два года. Он отверг возможность присвоения нового статуса Екатеринбургу по аналогии с Москвой и Санкт-Петербургом.

«Есть очень много критериев, почему эти города стали таковыми. Специально выделять Екатеринбург в отдельную историю я бы не стал. Мы можем выделиться с точки зрения знаний, культуры, промышленности», — заявил Павел Крашенинников.

Ранее депутат объявил о возможном продлении сроков «гаражной амнистии». Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме.