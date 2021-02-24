Зеленский призвал украинцев прививаться от коронавируса как можно быстрее

Киев, 24 февраля. Вакцинация от коронавирусной инфекции на Украине должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии препарата, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер пообещал привиться сам. Его слова приводятся на сайте Офиса президента. Отмечается, что Зеленский обсудил вакцинацию в государстве с замминистра здравоохранения Виктором Ляшко. Президент Украины заявил о готовности получить прививку «вместе с военнослужащими как верховный главнокомандующий».

«Вакцинация должна начаться как можно быстрее, как только регионы получат первые партии. Но она должна быть добровольной — никого не нужно заставлять, лучше подробно проинформировать людей о надлежащем качестве препарата», — подчеркнул Зеленский.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что общее количество больных туберкулезом в стране составляет около 550 тыс. человек — более 1% населения. По его словам, реальная цифра может быть в 1,5–2 раза больше. Тем самым Киев начинает представлять инфекционную угрозу для стран-соседей.