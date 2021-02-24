Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Москва, 24 февраля. Доллар и евро снижаются к рублю на открытии торгов Московской биржи, свидетельствуют данные торговой площадки.

Биржевая стоимость доллара составляет 73,95 рубля, что на 36 копеек больше, чем на момент окончания предыдущей торговой сесии. Евро подешевел на 45 копеек, до 89,90 рубля.

Рублевый индекс Мосбиржи сократился на 0,40%, до 3420,03 пункта. Индекс РТС, наоборот, демонстрирует рост на 0,21%, до 1458,40 пункта.

Аналитики компании BCS Express ранее сообщили, что рубль может значительно укрепиться в среднесрочной перспективе. По их мнению, в пользу российской валюте сыграет сезонный фактор. Специалисты напомнили, что с февраля по апрель курс рубля повышался в 60% случаев и не исключили аналогичного сценария в этот раз.

Еще одним фактором, способствующим укреплению рубля, традиционно остается нефть. Накануне апрельский фьючерс на нефть Brent подорожал на 1,2% и достиг 66,02 доллара за баррель.