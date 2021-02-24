Ученые из Финляндии рассказали о работе мозга влюбленных во время физического контакта

Хельсинки, 24 февраля. Мозговую активность влюбленных во время физического контакта измерили ученые из университетов Эспоо и Турку с помощью улучшенного аппарата МРТ.

Исследователи изменили аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) так, что он одновременно мог сканировать активность мозга двух людей, которые находились в одной камере. Устройство проверили на десяти парах. Каждая была в аппарате в течение 45 минут в тесном физическом контакте. В это время испытуемые по очереди касались пальцами губ друг друга.

Результаты позволили получить картину мозговой активности влюбленных при тесном контакте. Специалисты выяснили, что сенсомоторные сети людей вступают в «резонанс» друг с другом и активируются. Так во время физического контакта влюбленные могут лучше понимать друг друга. Этот процесс позволяет продлевать общение на долгие годы.

Специалисты ранее разработали шкалу для определения качества секса в зависимости от его длительности. Это позволило выявить продолжительность идеального полового акта.