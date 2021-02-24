ЗРК С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на Сахалине

Сахалин, 24 февраля. Дивизион зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на Сахалине. Об этом рассказал губернатор области Валерий Лимаренко.

По словам главы островного региона, зенитные ракетные комплексы С-400 обеспечат защиту восточных границ России на Сахалине и Курилах.

«Вопрос безопасности — безусловный приоритет. С началом боевого дежурства систем С-400 на Сахалине наш регион и восточные границы России будут находиться под самой надежной защитой», — подчеркнул губернатор Лимаренко.

ЗРК С-400 «Триумф» создан для поражения самолетов-разведчиков, беспилотных летательных аппаратов, самолетов управления и радиолокационного обнаружения, а также самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения.

Ранее сообщалось, что отставной генерал ВС Турции обвинил США в попытке поссорить его страну с Россией из-за С-400.