Мошенники похитили у пенсионерки более 100 тыс. рублей в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 февраля. Пенсионерка из Ленобласти доверилась «представителю банка» и лишилась более 100 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Неизвестный позвонил пожилой женщине на мобильный и назвался представителем банка. Мошенник сообщил, что злоумышленники пытаются снять с ее счета деньги. Пенсионерка назвала данные своей банковской карты, после чего у нее списали 107 тыс. рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело за кражу. Следователи работали на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Похожий случай произошел в Подмосковье. Там следователи проверяют информацию о возможном мошенничестве в отношении пенсионера. По словам пожилого мужчины, юридическая фирма похитила у него 1 млн рублей, сообщало издание РИАМО.