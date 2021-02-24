США санкциями против «Северного потока — 2» пытаются спасти Украину от дефолта

Ситуация вокруг «Северного потока — 2» напрямую связана с Украиной. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Угрозы США

Соединенные Штаты при необходимости без каких-либо колебаний примут дополнительные меры против участников проекта «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Прайс обратил внимание, что Госдеп направил в Конгресс доклад со списком юридических лиц, которые участвуют в строительстве российского трубопровода «Северный поток — 2». В нем упомянуты судно «Фортуна» и его собственник — компания «КВТ-Рус». На данный момент против них уже работают американские ограничительные меры в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

В понедельник «Фортуна» и «КВТ-Рус» уже попали в список санкций в соответствии с другим законом — «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act).

«Важно в связи с вашим вопросом и то, что мы тесно консультировались с нашими европейскими партнерами и союзниками. Мне кажется, справедливо будет сказать, что никто из наших партнеров или союзников не был удивлен тем, что в конечном счете было в этой оценке [содержащейся в докладе]. <…> Мы недвусмысленно заявляли, что [считаем] «Северный поток — 2» плохой сделкой. Это плохая сделка для Европы. <...> То, что мы представили [Конгрессу] в пятницу, — не конец истории», — продолжил Прайс.

США пытаются спасти Украину от дефолта

Как отметил Александр Разуваев, ситуация вокруг «Северного потока — 2» напрямую связана с Украиной. МВФ отказал Киеву в кредите. И, несмотря на уверенные заявления украинской стороны, что дефолта не будет, этот вопрос остается открытым. Цена вопроса — платежи за транзит газа в размере 40 миллиардов кубометров в год. Пик платежей по долгам для Украины наступает в сентябре. К этому моменту «Северный поток — 2» вполне может войти в строй, а значит Украина потеряет платежи за транзит.

«Американцы всю жизнь рассказывали остальному миру о приоритете принципов свободного рынка, о том, что политика не должна мешать экономике. Однако, как мы видим, это пустые слова. Политика определяет все, в расчет не принимаются даже интересы их европейских союзников. Российский газ — это сырьевая база экономики Германии и других стран Центральной Европы. Россия и ее «Газпром» рискуют только платежным балансом, дивидендами по акциям. Европа — значительно большим. Посмотрим, чем завершится конфликт», — пояснил Александр Разуваев.

По словам эксперта, изначально с Украиной у Кремля было две проблемы — Крым и газовый транзит. Первая была решена в 2014 году. Вторую, как выясняется, решить сложнее, однако шансы на успех присутствуют.

«Российский газ поможет Западной Европе увереннее выйти из рецессии. Сегодня ЕС уже не так активен в санкционной риторике и заинтересован в новых точках роста экономики. На словах по-прежнему они будут поддерживать Украину, а на деле — развивать крупные проекты с Россией», — заключил Александр Разуваев.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на следующий год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».