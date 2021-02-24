Экстрасенс заявила о сверхъестественных способностях Аллы Пугачевой

Москва, 24 февраля. Примадонна российской эстрады Аллы Пугачева смогла приобрести и сохранить популярность благодаря сверхъестественным способностям, считает экстрасенс и гадалка Мила Абрамович.

Именитая певица все еще считается настоящим феноменом, поскольку ей много лет удается оставаться на вершине музыкального Олимпа. По мнению Абрамович, секрет такого ошеломительного успеха прост. Дело в том, что Пугачева просто умеет взять себя в руки в нужный момент, отметила ясновидящая. Но не обошлось и без мистических сил.

«Это человек, который умеет принимать решения четко и правильно, составлять суждения о людях, о ситуации. Это здравомыслящий человек. У нее сила свыше. Она беспристрастна», — пояснила гадалка в эфире YouTube-канала экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева.

Когда другие люди впадают в шок и бездействуют, Примадонна сохраняет способность сделать решительный шаг, считает Абрамович. Экстрасенс добавила, что в экстремальных ситуациях певица даже готова помогать другим, пишут «Дни.ру».

Музыкальный критик Сергей Соседов, напротив, уверен, что Алла Пугачева уже растеряла былую энергетику. По мнению эксперта, 71-летней Примадонне, которая давно не дает концерты, не стоит и впредь появляться на публике.