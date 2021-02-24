Госдума призвала США «не испытывать терпение» России

Симферополь, 24 февраля. Депутат Государственной Думы от Крымского округа Михаил Шеремет посоветовал США прекратить вмешиваться во внутренние дела России.

Постпред Соединенных Штатов при ООН Ричард Миллс ранее крайне негативно высказался по отношению к милитаризации Крымского острова, сообщает РИА Новости. Милитаризация полуострова, по словам американского дипломата, угрожает «общей безопасности». Также он обратил внимание, что Штаты никогда не признают воссоединение Крыма с Россией и не прекратят политическое и экономическое давление, пока Москва не изменит политический курс в отношении Киева.

Крымский депутат Шеремет отреагировал на это заявление.

«Подобные высказывания — нонсенс и грубое вмешательство во внутренние дела России. Удивляет, где США, а где Крым находится и почему он так не дает им покоя. Крым — это российская земля, и Россия сама разберется, как защищать свои территории».

Депутат добавил, что насыщение полуострова войсками, авиацией и флотом — это вынужденная реакция на участившиеся полеты американских военных самолетов над Черным морем в опасной близости от Крыма. Также Шеремет посоветовал «не испытывать терпение» России и почитать в учебниках истории, что произошло с теми странами, которые «перешли красную черту». С Россией лучше дружить, резюмировал депутат.

Федеральное агентство новостей ранее писало, что в Крыму рассказали, в каком случае Украина может пустить воду на полуостров. По мнению крымского политолога Ивана Мезюхо, в Киеве могут совпасть внешнеполитические и внутриполитические факторы.