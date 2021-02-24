Жительница Магадана не оставила в беде замерзающих на морозе маму с ребенком

Магадан, 24 февраля. Женщина из Магадана рассказала, как незнакомка на автомобиле спасла ее от мороза вместе с маленьким сыном.

Женщине нужно было отвести ребенка в садик, который находится практически на другом конце города. По ее словам, вызвать такси долго не удавалось. При этом на улице было очень холодно.

«Поэтому мы пошли на остановку. Маршрутки все не было, мы жутко замерзли, и тут подъехала женщина и спросила: надо ли нас подвезти. Мы, конечно же, согласились», — поделилась местная жительница.

Когда они добрались до детсада, попутчица предложила заплатить за поездку, однако водитель отказалась. Она настояла на том, чтобы подождать женщину и довезти ее до работы.

«Я снова предложила деньги, хоть на бензин, хоть на шоколадку, но женщина отказалась с улыбкой, сказала, что деньги у нее и так есть», — сказала горожанка.

Она призналась, что была шокирована добротой «авто-феи». Раньше никто из совершенно незнакомых людей так ей не помогал.

ФАН ранее писал, что неравнодушные водители помогли починить машину застрявшей на трассе жительнице Приморья. У нее закипел автомобиль, однако на помощь пришли два молодых человека.