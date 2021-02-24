Челябинские спасатели эвакуировали 244 автомобиля из снежных заносов

Челябинск, 24 февраля. Из-за сложных погодных условий сотрудникам МЧС пришлось проводить спасательные операции на трассах в Челябинской области.

Для мониторинга и стабилизации сложившейся обстановки на челябинской трассе создали оперативный штаб. В первые часы реагирования 23 февраля спасатели вытащили из снежных заторов 315 человек, из них 222 человека были доставлены в пункты временного размещения. Также проведена эвакуация 38 автомобилей. Сотрудники ЧС работали всю ночь. В итоге им удалось помочь 1154 гражданам.

На данный момент на дорогах работает 118 единиц снегоуборочной техники, 36 экипажей ДПС, а также пять подвижных пунктов обогрева. К месту прибыла аэромобильная группировка главного управления и Уральского учебно-спасательного центра в количестве 54 человек и 16 единиц техники.

Постановлениями глав Варненского, Нагайбакского, Карталинского, Кизильского, Агаповского и Брединского муниципальных районов введен режим ЧС в связи с опасными погодными явлениями.

Под Челябинском застрявшие пассажиры автобуса провели в снежной ловушке около 13 часов, сообщал ФАН.