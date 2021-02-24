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Бездействие властей спровоцировало гуманитарную катастрофу в замороженном Техасе

Климатическая катастрофа в Техасе.

Февраль 2021 года выдался снежным не только в России, но и в Соединенных Штатах. Техас, знаменитый своими обширными пустынями, сосновыми лесами и рекордно высокими температурами, оказался полностью погребен под толстым слоем льда и снега. Могучая экономика и, на первый взгляд, продуманная и развитая американская инфраструктура оказались не в состоянии выдержать таких погодных условий.

Население штата столкнулось с массовыми отключениями электроэнергии, поломками и неисправностями на электростанциях, авариями на дорогах, пожарами, потопами, голодом и холодом. Представители действующей администрации США сообщили, что в Техасе побит температурный рекорд за более чем 30 лет истории метеонаблюдений региона, а президент страны Джозеф Байден объявил в штате чрезвычайное положение.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, кто виноват в том, что один из крупнейших штатов США превратился в зону стихийного бедствия.

Когда и как началась буря?

Тревожные новости из Техаса начали поступать еще 11 февраля, когда СМИ стало известно о крупной автомобильной аварии, произошедшей на одном из заледеневших шоссе штата. Согласно официальным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором участвовало не менее 130 автомобилей, погибли шесть человек, а десятки получили ранения различной степени тяжести.

Настоящий же зимний шторм «Ури» обрушился на Соединенные Штаты через два дня, в субботу, 13 февраля, принеся с собой снег и морозы по всему побережью Мексиканского залива. В некоторых частях Техаса температура опустилась ниже −18 градусов Цельсия.

Миллионы людей, дома которых были абсолютно не приспособлены к таким погодным условиям, принялись обогревать свои жилища при помощи электрических систем отопления.

Ситуация на дорогах в Техасе

Однако энергосистема штата, как оказалась, не была рассчитана на потребности такого количества американцев. Во-первых, процесс выработки электроэнергии при помощи сжигания природного газа был нарушен, когда начались проблемы с его добычей. В-вторых, из-за разразившейся бури атомные электростанции также столкнулись с определенными трудностями. В-третьих, альтернативные источники энергии, доля которых в Техасе составляет 21%, вышли из строя. Из-за пасмурной погоды солнечные батареи оказались бесполезными, а мороз нарушил работу ветрогенераторов.

Ситуация усугубилась тем, что 16 февраля Совет по надежности электроснабжения Техаса, контролирующий около 90% энергетической инфраструктуры региона, не только не обещал устранить проблему, но и объявил о продолжении постепенных отключений для того, чтобы «сбалансировать энергосистему».

Согреться и выжить

Из-за сбоев систем отопления жители Техаса начали бороться с холодом самыми разными способами: кто-то одевался во все теплое, что было дома и грелся под кучей одеял, а кто-то додумался принести внутрь приспособления для барбекю и гриля. В округе Харрис медицинскими и пожарными службами было зарегистрировано не менее 300 случаев отравления угарным газом, а в городе Хьюстон в попытках согреться женщина и 8-летний ребенок погибли, заснув в работающей машине в гараже собственного дома.

Американцы пытаются согреться от холодов.

Общественные организации и муниципальные власти пытались помочь замерзающим, открывая небольшие пункты обогрева в церквях и спортивных залах местных школ. Тем не менее из-за сложных погодных условий в Техасе насмерть замерзли не менее 30 человек.

Вслед за проблемами в системе отопления пришли сантехнические аварии. Водопроводные трубы лопались из-за морозов, тысячи домов оказались отрезаны от водоснабжения.

У людей кончались продукты и питьевая вода: в супермаркетах, отрезанных от поставок товаров авариями на дорогах, все было раскуплено, а набрать воду для кипячения было негде.

Некоторые додумались топить снег в собственных ванных.

Пожары, спровоцированные неосторожным обращением с огнем, уничтожали целые здания. Пожарные службы, будучи ограничены в запасах воды, просто позволяли некоторым домам догорать.

Кто виноват?

Скандал в СМИ из-за ситуации в Техасе заставил администрацию США потребовать, чтобы руководство штат не только разобралось в причинах гуманитарной катастрофы, но и определило ответственных за произошедшее. Виноватым был признан Совет по надежности электроснабжения Техаса (Electric Reliability Council of Texas, ERCOT): согласно имеющимся данным, ERCOT не предпринял все необходимые меры по защите газовых электростанций и ветрогенераторов от суровых погодных условий.

Ситуационный погодный центр в Техасе.

Тут же вспомнили, что подобная проблема уже возникала в 2011 году, однако никаких практических действий по устранению недостатков в работе энергетических систем с тех пор предпринято не было.

Руководство ERCOT пыталось оправдаться, что не ожидали такой сильной снежной бури, однако Эд Хирс, научный сотрудник Хьюстонского университета, отверг утверждение ERCOT о том, что погода в Техасе была непредвиденной.

«Каждые восемь-десять лет в Техасе выдаются очень тяжелые и суровые зимы. Эта зима не была сюрпризом», — объявил он.

В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт приказал правоохранительным органам провести расследование в отношении ERCOT.

Что предприняли власти?

Власти Техаса не зря так рьяно искали виноватых: чиновники штата прекрасно осознают, что на них лежит основная часть ответственности за катастрофу, разыгравшуюся в регионе. К примеру, в Калифорнии перед февральскими морозами, регуляторы приказали трем основным коммунальным компаниям штата увеличить объемы энергоснабжения, а также провести улучшения на предприятиях во избежание отключений в случае неблагоприятных погодных условий. В Техасе же никаких шагов для этого предпринято не было.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Северин Боренштейн, занимающийся вопросами электроснабжения, прокомментировал ситуацию так:

«Большое отличие между Техасом и Калифорнией заключается в том, что калифорнийское руководство осознает, чем грозят климатические изменения. К властям Техаса, это, судя по всему, не относится».

Показательно, что сенатор Конгресса США от штата Техас Тед Круз решил полностью закрыть глаза на катастрофическую ситуацию, в которой оказались граждане, которые за него голосовали, и уехал на отдых в Мексику.

Наряду с этим, мэр города Колорадо-Сити Тим Бойд был отправлен в отставку ​​после того, как в своей публикации в Facebook заявил, что «власти города ничего никому не должны», и что «местные власти не обязаны кого-либо поддерживать в тяжелые времена».

От наглости политиков не отставали и отдельные частные электроэнергетические компании, решившие разжиться на горе народа и выставить своим клиентам заоблачные счета за электроэнергию. Так, со счетов некоторых техасцев было списано до 17 тыс. долларов.

Из-за поднявшегося скандала пришлось оправдываться губернатору штата Грегу Эбботту, в ходе пресс-конференции пообещавшему не допустить резких скачков стоимости коммунальных услуг.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, опомнился только 20 февраля, объявив Техас зоной стихийного бедствия и распорядившись выделить из федерального бюджета финансовые средства на помощь жителям 77 округов. Согласно плану, деньги будут направлены на временное размещение людей и ремонт жилья, а также недорогие займы для покрытия незастрахованных имущественных потерь.

Губернатор Техаса Грег Эббот и президент США Джозеф Байден

Длительное бездействие высшего политического руководства Соединенных Штатов можно объяснить особыми мотивами: во-первых, в ходе президентских выборов 2020 года Техас Байдена не поддержал. Во-вторых, в период с 13 по 20 февраля Демократическая партия занималась куда более важными и приоритетными проблемами: 19 февраля демократы в Сенате представили законопроект об изменении иммиграционной системы США, согласно которому 11 миллионов нелегальных мигрантов смогут получить американское гражданство.

И если при Дональде Трампе в Техасе уже вовсю бы действовала Национальная гвардия США, помогая жителям пострадавшего штата; а вот начало президентского срока Джо Байдена заставило американцев задуматься — возможно, впредь из подобных ситуаций американцам, похоже, придется выбираться самостоятельно.

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