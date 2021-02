Бездействие властей спровоцировало гуманитарную катастрофу в замороженном Техасе

Февраль 2021 года выдался снежным не только в России, но и в Соединенных Штатах. Техас, знаменитый своими обширными пустынями, сосновыми лесами и рекордно высокими температурами, оказался полностью погребен под толстым слоем льда и снега. Могучая экономика и, на первый взгляд, продуманная и развитая американская инфраструктура оказались не в состоянии выдержать таких погодных условий.

Население штата столкнулось с массовыми отключениями электроэнергии, поломками и неисправностями на электростанциях, авариями на дорогах, пожарами, потопами, голодом и холодом. Представители действующей администрации США сообщили, что в Техасе побит температурный рекорд за более чем 30 лет истории метеонаблюдений региона, а президент страны Джозеф Байден объявил в штате чрезвычайное положение.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась, кто виноват в том, что один из крупнейших штатов США превратился в зону стихийного бедствия.

Когда и как началась буря?

Тревожные новости из Техаса начали поступать еще 11 февраля, когда СМИ стало известно о крупной автомобильной аварии, произошедшей на одном из заледеневших шоссе штата. Согласно официальным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия, в котором участвовало не менее 130 автомобилей, погибли шесть человек, а десятки получили ранения различной степени тяжести.

Настоящий же зимний шторм «Ури» обрушился на Соединенные Штаты через два дня, в субботу, 13 февраля, принеся с собой снег и морозы по всему побережью Мексиканского залива. В некоторых частях Техаса температура опустилась ниже −18 градусов Цельсия.

STEER CLEAR: Footage shows an 18-wheeler jackknife on an icy Interstate 10 near Roosevelt, Texas. No serious injuries reported.



Authorities in parts of the state are urging motorists to stay home as a major winter storm makes road conditions treacherous. https://t.co/rtddQhJ70Z pic.twitter.com/JiTEIWrblo — ABC News (@ABC) February 15, 2021

Deadly winter storm sweeps Texas and US southern states: https://t.co/cRNSmf2HNp pic.twitter.com/pqZgF1nuDH — BBC Weather (@bbcweather) February 17, 2021

Миллионы людей, дома которых были абсолютно не приспособлены к таким погодным условиям, принялись обогревать свои жилища при помощи электрических систем отопления.

Однако энергосистема штата, как оказалась, не была рассчитана на потребности такого количества американцев. Во-первых, процесс выработки электроэнергии при помощи сжигания природного газа был нарушен, когда начались проблемы с его добычей. В-вторых, из-за разразившейся бури атомные электростанции также столкнулись с определенными трудностями. В-третьих, альтернативные источники энергии, доля которых в Техасе составляет 21%, вышли из строя. Из-за пасмурной погоды солнечные батареи оказались бесполезными, а мороз нарушил работу ветрогенераторов.

NEW - Half of #Texas’ wind turbines frozen in winter storm, limiting state’s power output. pic.twitter.com/udMxafc3VI — Disclose.tv ???? (@disclosetv) February 15, 2021

Ситуация усугубилась тем, что 16 февраля Совет по надежности электроснабжения Техаса, контролирующий около 90% энергетической инфраструктуры региона, не только не обещал устранить проблему, но и объявил о продолжении постепенных отключений для того, чтобы «сбалансировать энергосистему».

Согреться и выжить

Из-за сбоев систем отопления жители Техаса начали бороться с холодом самыми разными способами: кто-то одевался во все теплое, что было дома и грелся под кучей одеял, а кто-то додумался принести внутрь приспособления для барбекю и гриля. В округе Харрис медицинскими и пожарными службами было зарегистрировано не менее 300 случаев отравления угарным газом, а в городе Хьюстон в попытках согреться женщина и 8-летний ребенок погибли, заснув в работающей машине в гараже собственного дома.

- Deregulation of an energy sector

- No emergency planning

- Impacts of climate change in full effect

- People w/o food&water, families freezing

- Senator Cruz in Cancun

Everyone in #Texas: My ❤️ goes out to you

Everyone else: Please help, info is here: https://t.co/PtGTMSM4w6 pic.twitter.com/yCvbrxXt74 — Michelle (@mich_baker) February 18, 2021

Общественные организации и муниципальные власти пытались помочь замерзающим, открывая небольшие пункты обогрева в церквях и спортивных залах местных школ. Тем не менее из-за сложных погодных условий в Техасе насмерть замерзли не менее 30 человек.

Millions of Texas residents are still without electricity after a dangerous winter storm swept across the state. More than 700 people are staying at a shelter at the George R. Brown Convention Center in Houston, Texas, where Red Crossers are helping. pic.twitter.com/jbtaq1uUWI — American Red Cross (@RedCross) February 17, 2021

Вслед за проблемами в системе отопления пришли сантехнические аварии. Водопроводные трубы лопались из-за морозов, тысячи домов оказались отрезаны от водоснабжения.

Water pipe breaks and then burst through a street road in Texas. pic.twitter.com/DUTSgfo6NI — Cleavon MD (@Cleavon_MD) February 18, 2021

FREEZING IN TEXAS: Water cascades down the stairs and out the doors of an apartment building in Austin after pipes burst amid winter weather. https://t.co/taQ0jgniiT pic.twitter.com/FOPWwgLwBj — ABC News (@ABC) February 18, 2021

Video posted publicly to Snapchat gives a small glimpse of everything happening in Houston. Pipes bursting and neighborhoods without power. Several communities also don’t have water. A boil water order has also been issued. #texas pic.twitter.com/A5T2QipXpq — Matthew Seedorff (@MattSeedorff) February 17, 2021

У людей кончались продукты и питьевая вода: в супермаркетах, отрезанных от поставок товаров авариями на дорогах, все было раскуплено, а набрать воду для кипячения было негде.

Water shortage in #ElPaso? Bottled water section wiped out at East El Paso ⁦@Target⁩ store. Hopefully people are shipping water to those in need in Juarez, Mexico and elsewhere in #Texas. #winterstorm ⁦@elpasotimes⁩ pic.twitter.com/SqhFSt9JlM — Vic Kolenc (@vickolenc) February 22, 2021

Некоторые додумались топить снег в собственных ванных.

In case your wondering how it’s going here in Austin. This is my water supply for the foreseeable future. #TexasFreeze #AustinWater #TexasWinterStorm2021 pic.twitter.com/nk06EA2cYR — sav (@savrmc) February 19, 2021

Пожары, спровоцированные неосторожным обращением с огнем, уничтожали целые здания. Пожарные службы, будучи ограничены в запасах воды, просто позволяли некоторым домам догорать.

Firefighters struggled with 'no water' in the fire hydrants while battling this apartment fire in San Antonio, Texas. pic.twitter.com/pEQ6DJOcjl — USA TODAY (@USATODAY) February 19, 2021

Кто виноват?

Скандал в СМИ из-за ситуации в Техасе заставил администрацию США потребовать, чтобы руководство штат не только разобралось в причинах гуманитарной катастрофы, но и определило ответственных за произошедшее. Виноватым был признан Совет по надежности электроснабжения Техаса (Electric Reliability Council of Texas, ERCOT): согласно имеющимся данным, ERCOT не предпринял все необходимые меры по защите газовых электростанций и ветрогенераторов от суровых погодных условий.

Тут же вспомнили, что подобная проблема уже возникала в 2011 году, однако никаких практических действий по устранению недостатков в работе энергетических систем с тех пор предпринято не было.

ERCOT has had ten years (!!!) to meet recommended standards for generators during the winter but did nothing. — Enebong Ephraim ???? (@EnebongEphraim) February 16, 2021

Руководство ERCOT пыталось оправдаться, что не ожидали такой сильной снежной бури, однако Эд Хирс, научный сотрудник Хьюстонского университета, отверг утверждение ERCOT о том, что погода в Техасе была непредвиденной.

«Каждые восемь-десять лет в Техасе выдаются очень тяжелые и суровые зимы. Эта зима не была сюрпризом», — объявил он.

В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт приказал правоохранительным органам провести расследование в отношении ERCOT.

Что предприняли власти?

Власти Техаса не зря так рьяно искали виноватых: чиновники штата прекрасно осознают, что на них лежит основная часть ответственности за катастрофу, разыгравшуюся в регионе. К примеру, в Калифорнии перед февральскими морозами, регуляторы приказали трем основным коммунальным компаниям штата увеличить объемы энергоснабжения, а также провести улучшения на предприятиях во избежание отключений в случае неблагоприятных погодных условий. В Техасе же никаких шагов для этого предпринято не было.

Профессор Калифорнийского университета в Беркли Северин Боренштейн, занимающийся вопросами электроснабжения, прокомментировал ситуацию так:

«Большое отличие между Техасом и Калифорнией заключается в том, что калифорнийское руководство осознает, чем грозят климатические изменения. К властям Техаса, это, судя по всему, не относится».

Показательно, что сенатор Конгресса США от штата Техас Тед Круз решил полностью закрыть глаза на катастрофическую ситуацию, в которой оказались граждане, которые за него голосовали, и уехал на отдых в Мексику.

Send out a tweet today about Ted Cruz traveling to Mexico for vacation while Texans (including multiple children) froze to death.



Don't let this story go away. pic.twitter.com/LsLJO1HvqN — Don Winslow (@donwinslow) February 22, 2021

Just confirmed @SenTedCruz and his family flew to Cancun tonight for a few days at a resort they've visited before. Cruz seems to believe there isn't much for him to do in Texas for the millions of fellow Texans who remain without electricity/water and are literally freezing. pic.twitter.com/6nPiVWtdxe — David Shuster (@DavidShuster) February 18, 2021

Наряду с этим, мэр города Колорадо-Сити Тим Бойд был отправлен в отставку ​​после того, как в своей публикации в Facebook заявил, что «власти города ничего никому не должны», и что «местные власти не обязаны кого-либо поддерживать в тяжелые времена».

This is what happens when you don't research who you vote for for local office. Tim Boyd, mayor of Colorado City, TX, thinks electricity and water, which ppl PAY for are "handouts". From the disability community, many of whom can't even leave their homes,????, Tim. pic.twitter.com/Fp0XYHU3M1 — Kristen (@CripCamper2020) February 16, 2021

От наглости политиков не отставали и отдельные частные электроэнергетические компании, решившие разжиться на горе народа и выставить своим клиентам заоблачные счета за электроэнергию. Так, со счетов некоторых техасцев было списано до 17 тыс. долларов.

Из-за поднявшегося скандала пришлось оправдываться губернатору штата Грегу Эбботту, в ходе пресс-конференции пообещавшему не допустить резких скачков стоимости коммунальных услуг.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, опомнился только 20 февраля, объявив Техас зоной стихийного бедствия и распорядившись выделить из федерального бюджета финансовые средства на помощь жителям 77 округов. Согласно плану, деньги будут направлены на временное размещение людей и ремонт жилья, а также недорогие займы для покрытия незастрахованных имущественных потерь.

Длительное бездействие высшего политического руководства Соединенных Штатов можно объяснить особыми мотивами: во-первых, в ходе президентских выборов 2020 года Техас Байдена не поддержал. Во-вторых, в период с 13 по 20 февраля Демократическая партия занималась куда более важными и приоритетными проблемами: 19 февраля демократы в Сенате представили законопроект об изменении иммиграционной системы США, согласно которому 11 миллионов нелегальных мигрантов смогут получить американское гражданство.

Don’t let the media distract you from realizing that Joe Biden is planning on granting MASS AMNESTY to over 11 million illegal immigrants. This is a DISGRACE and it will be a huge burden on you as a taxpayer. — Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) February 22, 2021

И если при Дональде Трампе в Техасе уже вовсю бы действовала Национальная гвардия США, помогая жителям пострадавшего штата; а вот начало президентского срока Джо Байдена заставило американцев задуматься — возможно, впредь из подобных ситуаций американцам, похоже, придется выбираться самостоятельно.