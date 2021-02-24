Водителя маршрутки наградят за помощь в эвакуации людей из горящего ТЦ в Горно-Алтайске

Горно-Алтайск, 24 февраля. Водителя маршрутного автобуса, подогнавшего авто к окнам горящего торгового центра «Ткацкий-1», наградят за помощь в эвакуации людей.

Благодаря его действиям горожане, находящиеся в здании, смогли выбраться из окон на крышу микроавтобуса и спастись. Большая часть людей выбралась из комплекса самостоятельно, еще 13 человек эвакуировали силами спасателей.

Возгорание в алтайском ТЦ удалось ликвидировать, сообщало Федеральное агентство новостей. Все обстоятельства и причины пожара в настоящий момент устанавливаются, проводится проверка.