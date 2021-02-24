Житель Мордовии и его сестра заплатили лже-путане почти полсотни тысяч рублей

Саранск, 24 февраля. Жертвой мошенников стали жители Ромодановского района. Брат с сестрой отправили мошенникам 47 тысяч рублей.

Поиски «мастера» по оказанию интимных услуг на просторах Интернета для 43-летнего мужчины, казалось бы, увенчались успехом. Найдя сайт салона с «ночными бабочками», он поспешил набрать указанный номер. На другом конце провода любезная девушка по имени Катя рассказала, по какому адресу ждут клиента.

В предвкушении плотских утех доверчивый житель Ромодановского района поехал в Саранск и, прибыв на место, вновь позвонил девушке. Та настояла, чтобы он оплатил семь тысяч рублей в режиме онлайн.

«Потерпевшему поступил звонок от «администратора салона». Незнакомец, говоривший с иностранным акцентом, потребовал от мужчины заплатить еще 40 тысяч рублей. Якобы из-за неправильных действий потерпевшего в салоне заблокировалась касса», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Больше денег у мужчины не было, и он обратился за помощью к сестре, которая выполнила просьбу брата. Затем «администратор» попросил заплатить еще 45 тысяч рублей. Тогда раздосадованный клиент и его родственница заподозрили подвох и обратились к правоохранителям.

Ранее ФАН сообщил о другом способе мошенничества. На прошлой неделе мордовский пенсионер лишился 66 тысяч рублей при продаже старого дивана.