Новый вид пособия для малоимущих семей может появиться в России

Москва, 24 февраля. Депутат Государственной думы Иван Сухарев предложил главе Минспорта РФ Олегу Матыцину ввести для детей из малообеспеченных семей пособия для оплаты спортивных секций.

Министерство финансов уже прорабатывает возможность налоговых вычетов родителям за занятия спортом их детей. Но, как считает депутат, подобные меры не исправят ситуацию с доступностью секций для детей из малообеспеченных семей. Сухарев отметил, что в среднем посещение спортивной секции стоит от 3 до 5 тысяч рублей в месяц.

Парламентарий просит министра рассмотреть возможность введения специальных пособий для несовершеннолетних граждан из малообеспеченных семей для оплаты услуг физкультурно-оздоровительных учреждений. Сухарев добавил, что размер пособия не должен превышать 5 тысяч рублей в течение одного месяца, передает «ФедералПресс».

Сенатор Ольга Ковитиди ранее предложила Минспорту снизить возраст для зачисления в секции по триатлону с десяти до семи лет. Она подчеркнула, что на фоне кризиса институтов мирового спорта, отечественный спорт требует особого внимания. Кроме того, по словам сенатора, младший школьный возраст наиболее важный период в формировании сложных двигательных действий юного спортсмена.