Россия диверсифицирует внешние активы за счет американского госдолга

Москва, 24 февраля. Банк России вложил миллиард долларов в американский государственный долг. Новый валютный маневр позволит диверсифицировать активы и извлечь дополнительную выгоду.

Руководство российского финансового регулятора приняло решение приобрести американские гособлигации. Суммарный объем закупленных активов оценивается в миллиард долларов. В условиях мирового кризиса ЦБ РФ изменил подход к финансовым операциям, обеспечив дополнительную диверсификацию активов.

Стратегия России учитывает поэтапную дедолларизацию вложений, американским ценным бумагам Москва предпочитает золото и облигации Китая или ЕС. Однако в условиях коронакризиса рынок драгметаллов заметно «разогрелся», что делает его более рискованным. Иностранные ценные бумаги имеют небольшую доходность. В то же время американский госдолг позволяет извлекать прибыль около 2-3%.

«Вкладывать временно свободные средства в госдолг США выгодно. Два-три процента годовых — достаточно большие деньги, когда речь идет о миллиардах», — рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

Вероятно, покупка облигаций США будет носить временный характер. Принципиального изменения российской финансовой политики ждать не стоит, так как золото остается наиболее стабильным элементом инвестиционного портфеля страны. По данным аналитиков, котировки драгоценного металла будут сохраняться на высоком уровне.