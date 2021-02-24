Глава Microsoft заявил о «причастности» разведки РФ к кибератаке в США

Нью-Йорк, 24 февраля. Компания Microsoft подозревает российскую разведку в «причастности» к виртуальным атакам на правительственные ведомства США. Об этом заявил президент корпорации Брэд Смит.

В марте 2020 года неизвестные хакеры попытались взломать серверы американских правительственных ведомств и частных организаций, которые используют программное обеспечение Orion компании SolarWinds. Смит утверждает, что разведка РФ якобы имеет отношение к инциденту. По его словам, Microsoft владеет «солидными свидетельствами».

«И никаких признаков, которые бы привели к кому-то еще», — подчеркнул глава компании.

Хакеры использовали инструменты, которые не похожи на то, с чем работает Китай, КНДР или Иран, добавил Смит.

США намерены ответить России на недавнюю «кибератаку». Вашингтон пообещал задействовать ряд «видимых и невидимых» инструментов.