Санитар изнасиловал дочь медсестры в Ленобласти

Санкт-Петербург, 24 февраля. Возлюбленного медсестры одной из городских больниц заподозрили в изнасиловании ее несовершеннолетней дочери, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Встревоженная 33-летняя женщина обратилась в полицию и заявила, что в неустановленный период времени ее 37-летний сожитель, который является санитаром того же медицинского учреждения, надругался над ее дочерью-подростком. По словам заявительницы, все произошло в их доме.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и задержали подозреваемого. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На Камчатке заместителя директора школы заподозрили в изнасиловании третьеклассницы в День учителя. Мама девочки узнала о случившемся и обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого арестовали, сообщала Deita.