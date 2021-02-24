Япония и США договорились об условиях содержания американских баз еще на год

Токио, 24 февраля. Токио и Вашингтон продлили договор о распределении расходов на содержание американских баз в стране еще на год, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги.

С японской стороны соглашение подписал Мотэги, а с американской — исполняющий обязанности посла США в Японии Джозеф Янг. Глава японского внешнеполитического ведомства отметил, что страны продолжают тесное сотрудничество, направленное на всестороннее укрепление японско-американского альянса.

Стоит напомнить, что власти Японии и США договорились о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз на минувшей неделе. Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что Токио в текущем финансовом году потратит на эти цели 201,7 млрд иен.

Отмечается, что Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также выплачивает зарплату нанятому на месте персоналу.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke Rafael Peralta пришвартовался в порту военно-морской базы Йокосука в Японии в рамках договоров о взаимной обороне в Индо-Тихоокеанском регионе. Вашингтон в начале года заявил о намерении укрепить многостороннее сотрудничество с Токио, передает телеканал «360».