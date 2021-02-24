Россияне стали чаще пользоваться услугами психолога из-за пандемии коронавируса

Москва, 24 февраля. Число граждан с психическими расстройствами в России возросло из-за режима самоизоляции в условиях пандемии. Это вызвало рост показателей спроса на услуги психологов.

Россияне стали чаще страдать от тревожных и депрессивных расстройств. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ». Согласно приведенной статистике, рост количества страдающих от расстройств разнится в зависимости от региона в пределах от 10% до 30%.

Руководитель отделения лечения пограничных расстройств и психотерапии Центра имени Бехтерева Минздрава РФ Татьяна Караваева сообщила о росте количества обращений к психиатрам в Санкт-Петербурге на 30% по сравнению с 2019 годом. В Москве на телефон неотложной психологической помощи «051» поступило на 28% больше звонков, чем за 2019 год. Общее количество обращений за 2020 год — 71 тысяча звонков.

Сообщается, что большая часть жалоб жителей столицы связана с депрессивными и стрессовыми состояниями, семейными конфликтами, конфликтами в отношениях, одиночеством и личностными кризисами. Большая часть обращений (74,9%) поступала от женщин. По мнению главного внештатного психиатра департамента здравоохранения Москвы Георгия Костюка, рост количества тревожно-депрессивных расстройств пришелся на вторую волну коронавируса.

Ранее клинический психолог Анна Найтова в беседе с ФАН рассказала о «коронафобии». Это обычное тревожное расстройство или невроз, которые возникают у людей в условиях карантина, самоизоляции и пандемии.