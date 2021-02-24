Анна Хилькевич призналась, что мечтает взять ребенка из детского дома

Москва, 24 февраля. Звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич, воспитывающая двух дочерей от бизнесмена Артура Волкова, призналась, что хочет взять приемного ребенка.

Знаменитость решила пообщаться со своими поклонниками и попросила задавать ей вопросы в Instagram Stories. Кто-то из подписчиков уточнил у 34-летней артистки, готова ли она взять ребенка из детского дома.

«Это моя мечта, и я верю, что когда-нибудь она осуществится», — ответила Анна Хилькевич.

Сейчас актриса замужем во второй раз. Первым супругом артистки был директор по объектам телесериала «Барвиха» Антон Покрепа. Хилькевич вышла за него в мае 2011 года, но брак продлился совсем недолго.

Отношения с Артуром Волковым актриса узаконила в 2015 году. Через несколько месяцев после свадьбы на свет появилась старшая дочь пары, которую назвали Арианна. Вторую девочку Хилькевич родила в 2018 году, девочке дали имя Мария. Об отношениях в паре ранее сообщал телеканал «360».

Недавно в Сети появились ложные сообщения о смерти Анны Хилькевич. Актриса была крайне удивлена тем, что ее «похоронили» в 34 года. Из-за этого казуса артистка с юмором обратилась к поклонникам в соцсети.