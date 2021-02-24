Крымский политик назвал чушью слова постпреда Украины при ООН о полуострове

Симферополь, 24 февраля. Глава украинской национально-культурной автономии «Единство» в Симферополе Роман Билык заявил, что высказывание постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о регионе является чушью.

Кислица заявил, что Генассамблея ООН «не приняла и не примет» российскую позицию о том, что вопрос полуострова закрыт. По его словам, Москва якобы стремится уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты.

«Предположу, что либо этот товарищ не обладает определенными знаниями и не владеет информацией, либо нагло врет. Я лично склоняюсь ко второму варианту», — подчеркнул Билык.

Он также добавил, что заявление постоянного представителя Украины при ООН напоминает «несусветную чушь».

Ранее глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредставительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что представители Соединенных Штатов, постоянно говорящие о «милитаризации Крымского полуострова», ведут себя как зомби.