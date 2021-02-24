Новые тачанки, официальный прием и помощь армии — что произошло в ЦАР 23 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Центральноафриканской Республике 23 февраля 2021 года.

Обстановка в западной части страны

Правительственные силы под руководством российских инструкторов готовятся к очередному этапу контрнаступательной операции в рамках масштабной кампании по очистке территории страны от бандформирований. Основные усилия сосредоточены на обеспечении безопасности трассы Камерун — Банги, подготовке к деблокированию маршрута, проходящего через Берберати, а также операциях в направлении Боссангоа и Бозума.

Оппозиционное издание Corbeau News утверждает, что боевики «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) наращивают группировку в Боссангоа и готовятся к отражению наступления.

К югу от «кармана» на границе никакой операции в ближайшее время не планируется, несмотря на появившиеся в СМИ утверждения о начале зачистки Берберати.

Обстановка в центральной части страны

Советник президента ЦАР по вопросам безопасности Валерий Захаров заявил, что в скором времени порядок в Бриа будет восстановлен. Правительственные силы пока продолжают готовиться к контрнаступательной операции и призывают боевиков сдаться.

Празднование 23 февраля

Генерал-майор Олег Полгуев, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации в Банги, принял участие в организованном местной стороной празднике по случаю 23 февраля. Премьер-министра Фирмен Нгребада поздравил российских военнослужащих с памятной датой и поблагодарил за оказанную ЦАР помощь.

Президент Фостен-Арканж Туадера провел церемонию передачи правительственным войскам тачанок с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Мероприятие прошло на территории пожарной части.

Министерство внутренних дел поблагодарило народ ЦАР за его неизменную поддержку «сыновей и дочерей страны» и их союзников. В ведомстве призвали население ЦАР к мобилизации для полного освобождения национальной территории, а также поддержания морального духа армии и союзных войск.

Политика

Издание Nouvelles+ 23 февраля опубликовало список лиц, уволенных из органов государственной власти по указу президента от 19 февраля. Речь идет о людях, связанных с «Коалицией патриотов за перемены» (CPC). В перечень угодили в том числе и три министра.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам Дениз Браун и представитель ЮНИСЕФ Фрэн Эквиз опубликовали коммюнике о ситуации в ЦАР и выразили обеспокоенность влиянием вспышки вооруженного конфликта на образование детей в ЦАР. По данным ООН, по меньшей мере 26 школ все еще оккупированы вооруженными группировками, 999 школ не работают из-за боевых действий.

Премьер-министр Фирмен Нгребада провел встречу с послом ЕС в ЦАР Самуэлой Исопи и послом США в ЦАР Люси Тамлин. Стороны обсудили подготовку 2-го тура выборов в законодательные органы.

Разное

В Минэкономике ЦАР решили поддержать правительственные войска и сделали пожертвование в виде предметов первой необходимости на сумму 1,5 млн ФКФА (около 2,7 тыс. долл. США).

Центральноафриканская община, проживающая в Камеруне, передала гуманитарную помощь армии ЦАР через министра транспорта: продовольствие и предметы первой необходимости призваны помочь военнослужащим в их борьбе против вооруженных группировок.

По указу президента ЦАР, время комендантского часа уменьшено до 9 часов с 20:00 до 05:00.