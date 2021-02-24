«Нельзя сидеть на двух стульях»: Клинцевич ответил на критику Пашиняном «Искандеров»

Политик и военный, экс-сенатор Франц Клинцевич ответил на критику премьер-министром Армении Николом Пашиняном российских ракетных комплексов «Искандер». По версии Пашиняна, поражение Армении в ходе 44-дневного карабахского конфликта осенью 2020 года в частности вызвано тем, что состоящие на вооружении Еревана российские ракеты «Искандер» «не взорвались» или «взорвались на 10%», сообщает порталу 1in.am.

Комментируя заявление Пашиняна, политик и военный Франц Клинцевич отметил, что поражение Еревана в конфликте с Азербайджаном никак не связано с «Искандерами», которые в умелых руках являются надежным вооружением.

«У Еревана не такое количество «Искандеров» и боеприпасов к ним, которое можно было бы в принципе использовать для решения каких-то реальных военных задач. К тому же эти комплексы надо правильно использовать. Что касается пуска, о котором Пашинян заявил, как о неудачном, то надо разбираться, в чем там проблем. Возможно, причина в плохой подготовке личного состава», — отметил Клинцевич в комментарии ФАН.

Что касается причин поражения вооруженных сил непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в войне с Азербайджаном, то в военном плане силы были слишком неравны, отметил российский политик.

«Войска НКР были фактически неприкрыты, когда Азербайджан использовал турецкие ударные беспилотники с тепловизорами. Эти беспилотники легко поражали военные цели — ракетные комплексы, танки и так далее. Потому что работающие двигатели дают температуру. Даже замаскированный танк в современной войне не спрячешь», — отмечает собеседник ФАН.

По словам Клинцевича, защитники Карабаха оказались бессильны перед техническим преимуществом, которое продемонстрировал Азербайджан, поддерживаемый Турцией. Но проблема не только в этом, но и в политических метаниях руководства Армении, считает российский политик.

«Играя в суверенитет, многополярность и независимость, пытаясь угодить Западу и одновременно эксплуатируя Россию, Пашинян пытается угодить и нашим, и вашим. Но нельзя усидеть на двух стульях. Эти игры ничем хорошим не заканчиваются. Да, Пашинян сделал мудрый шаг, прислушался к России, остановил войну, но, если он и дальше будет пытаться заигрывать с Западом, последствия для него, да и для самой Армении могут быть очень серьезными», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года стал самым продолжительным и кровопролитным в регионе за весь период после Карабахской войны 1992–1994 годов. 10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Соглашение вступило в силу в полночь по московскому времени 10 ноября 2020 года. Режим прекращения огня в целом соблюдается, хотя стороны конфликта обвиняют друг друга в его нарушениях.

Согласно подписанному соглашению, в регион вошли российские миротворцы, армянские силы покинули прилегающие к Нагорному Карабаху районы, также под контроль Баку перешла часть территории Нагорного Карабаха, в том числе город Шуша. В Азербайджане итоги войны сочли победой, в Армении в поражении обвиняют в том числе премьера Никола Пашиняна.