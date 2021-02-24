В Индии нашли эффективное против коронавируса растение

Нью-Дели, 24 февраля. Известное в медицине растение Cissampelos pareira L оказалось эффективно в борьбе с коронавирусной инфекцией, заявили ученые из Индии.

Экстракт цельного растения и его биоактивные соединения способны ингибировать репликацию SARS-CoV-2, модулируя активность рецептора 1 эстрогена (ESR1). В ходе эксперимента ученые установили, что Cissampelos pareira L подавляет тяжелый респираторный синдром, который может быть вызван новой коронавирусной инфекцией.

Положительные свойства растения в лечении нашумевшего заболевания заключаются в том, что оно может уменьшать уровень вирусной РНК. Также выяснилось, что Cissampelos pareira L эффективнее антисептика справляется с устранением гена вируса.

Общее число заболевших COVID-19 в США за время пандемии превысило 28 млн человек, заявили в Университете Джонса Хопкинса. Как сообщалось ранее, в стране скончался 500 071 пациент.