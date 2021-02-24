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Ближний Восток

Арест банды убийц в Мисане и столкновения в Ди Каре — что произошло в Ираке 23 февраля

Арест лидера «Аль-Каиды» и задержание банды убийц — что произошло в Ираке 23 февраля.

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 23 февраля и рассказывает о ключевых событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Федеральное агентство разведки и следствия МВД Ирака сообщило о поимке террористов ИГ в Эль-Фалудже в провинции Анбар.

Четыре боевика «Исламского государства» были арестованы в районе Аль-Мухтар. Мероприятия согласовывались с Объединенным оперативным командованием Ирака.

Одновременно с этим отряды народного ополчения «Хашд Шааби» сообщили о задержании начальника службы безопасности террористического подполья ИГ в районе Аш-Шухада Эль-Фалуджи.

Северный Ирак

Провинция Найнава

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил, о задержании 11 граждан Сирии, которые пытались пересечь ирако-сирийскую границу на западе провинции Найнава.

Центральный Ирак

Багдад

Министерство обороны сообщило об успешной спецоперации на севере столицы Ирака в районе Ар-Расафа. Управление военной разведки задержало террориста, причастного к бомбардировкам в Багдаде и Салах эд-Дине.

Провинция Киркук

Министерство внутренних дел Ирака заявило об успешном рейде на западе провинции Киркук.

Специалисты федерального агентства разведки и следствия МВД раскрыли лагерь террористов ИГ в районе Вади Аш-Шай. Выявлен схрон, в котором находились девять минометов калибра 60 мм и 82 мм, а также три самодельных взрывных устройства (СВУ).

Провинция Салах эд-Дин

Бойцы «Хашд Шааби» обнаружили арсенал террористического подполья на востоке провинции Салах эд-Дин. В схроне на острове Эль-Эйс были найдены самодельные взрывные устройства.

Южный Ирак

Провинция Ди Кар

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о столкновениях между протестующими и силовиками в столице провинции Ди Кар в рамках демонстраций, которые продолжаются в Ан-Насырии на протяжении нескольких дней. Протестующие требуют отставки губернатора Назима аль-Ваэли. Для разгона толпы в центре города правоохранители применили боевое оружие. Ранены 15 силовиков и 17 протестующих.

Провинция Мисан

Министерство внутренних дел Ирака сообщило об аресте банды убийц в городе Калъат Салих провинции Мисан. Арестованные подозреваются в жестоком убийстве местного жителя.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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