Арест банды убийц в Мисане и столкновения в Ди Каре — что произошло в Ираке 23 февраля

Международная редакция Федерального агентства новостей подводит итоги 23 февраля и рассказывает о ключевых событиях в Республике Ирак и новостях с фронта борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Граница и пустыня

Провинция Анбар

Федеральное агентство разведки и следствия МВД Ирака сообщило о поимке террористов ИГ в Эль-Фалудже в провинции Анбар.

Четыре боевика «Исламского государства» были арестованы в районе Аль-Мухтар. Мероприятия согласовывались с Объединенным оперативным командованием Ирака.

بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة وبالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية من القاء القبضعلى أحد الارهابيين في ناحية المختار بالفلوجة #الانبار pic.twitter.com/D4LHRZUjiM — نبض الفرات (@althughur) February 23, 2021

Одновременно с этим отряды народного ополчения «Хашд Шааби» сообщили о задержании начальника службы безопасности террористического подполья ИГ в районе Аш-Шухада Эль-Фалуджи.

Северный Ирак

Провинция Найнава

Представитель командующего ВС Ирака Яхья Расул сообщил, о задержании 11 граждан Сирии, которые пытались пересечь ирако-сирийскую границу на западе провинции Найнава.

من خلال المتابعة الميدانية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من لواء مغاوير السادس بالفرقة السادسة شرطة اتحادية من القاء القبض على ١١ شخصاً يحملون الجنسية السورية خلال مُحاولتهم التسلل من الأراضي السورية الى الأراضي العراقية واجتياز الحدود ضمن قاطع عمليات غرب #نينوى. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 23, 2021

Центральный Ирак

Багдад

Министерство обороны сообщило об успешной спецоперации на севере столицы Ирака в районе Ар-Расафа. Управление военной разведки задержало террориста, причастного к бомбардировкам в Багдаде и Салах эд-Дине.

الاستخبارات تطيح بمسؤول التفخيخ في التنظيم شمالي بغداد

https://t.co/GzeYRDLK4F — NAS news - ناس (@NASnews3) February 23, 2021

Провинция Киркук

Министерство внутренних дел Ирака заявило об успешном рейде на западе провинции Киркук.

Специалисты федерального агентства разведки и следствия МВД раскрыли лагерь террористов ИГ в районе Вади Аш-Шай. Выявлен схрон, в котором находились девять минометов калибра 60 мм и 82 мм, а также три самодельных взрывных устройства (СВУ).

وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية تمكنت قوة من قيادة الفرقة الخامسة شرطة اتحادية في #كركوك، من العثور على معسكر للإرهابيين وسط وادي الشاي غرب قضاء داقوق، تم ضبط هاون 60 ملم واخر 82 ملم و9 قنابر هاون و3 مساطر تفجير عبوتين ناسفتين و3 خلايا للطاقة الشمسية. pic.twitter.com/xceHpVeYfQ — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 23, 2021

Провинция Салах эд-Дин

Бойцы «Хашд Шааби» обнаружили арсенал террористического подполья на востоке провинции Салах эд-Дин. В схроне на острове Эль-Эйс были найдены самодельные взрывные устройства.

الحشد يعالج عبوات ناسفة شرقي المحافظة https://t.co/l1iHonTzjh عبر @YouTube — قناة صلاح الدين (@SalahaddinTv) February 23, 2021

Южный Ирак

Провинция Ди Кар

Министерство внутренних дел Ирака сообщило о столкновениях между протестующими и силовиками в столице провинции Ди Кар в рамках демонстраций, которые продолжаются в Ан-Насырии на протяжении нескольких дней. Протестующие требуют отставки губернатора Назима аль-Ваэли. Для разгона толпы в центре города правоохранители применили боевое оружие. Ранены 15 силовиков и 17 протестующих.

ما يجري في الناصرية

دع شنة بغطاء تظاهرات ومطالب. pic.twitter.com/ELrx7GWg5c — هاشم الناصحي hashem al nasihiu (@hashemaboali2) February 23, 2021

Провинция Мисан

Министерство внутренних дел Ирака сообщило об аресте банды убийц в городе Калъат Салих провинции Мисан. Арестованные подозреваются в жестоком убийстве местного жителя.

في ميسان .. اعتـ قال 5 متهمين بقـ ـتل مواطن بقضاء قلعة صالحhttps://t.co/1u0xKAnp65 pic.twitter.com/gxODp2SlAG — المربد (@Al_Mirbad) February 23, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.