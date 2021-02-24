Пострадавший от вспышки угольной пыли на Бийской ТЭЦ скончался в больнице

Бийск, 24 февраля. Умер один из сотрудников ТЭЦ в Бийске, где вспыхнула угольная пыль. За его жизнь боролись медики, но спасти мужчину не удалось.

Всего при аварии на ТЭЦ в Бийске пострадали два человека. Один скончался в больнице 23 февраля, другой находится в Центральной городской больнице Бийска на лечении. Процедуры ему проводят под наблюдением медиков краевого ожогового центра. Об этом информирует Сибирская генерирующая компания в своем Telegram. Уточняется, что семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

Угольная пыль загорелась на Бийской ТЭЦ 8 февраля, в результате происшествия два сотрудника станции получили термические ожоги тела. Вспышка произошла из-за сбоя в работе оборудования. СК начал проверку по статье 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».