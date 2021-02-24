Пьяный мужчина начал стрелять по ногам посетителей в кафе в Тосно

Санкт-Петербург, 24 февраля. Мужчину, открывшего огонь в одном из кафе в Тосно, ищет полиция, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

От рук пьяного стрелка пострадал один человек. Его доставили в Военно-медицинскую академию. Медики обнаружили у него огнестрельные, пулевые ранения ног и инородные предметы в бедрах.

В беседе со стражами порядка мужчина рассказал, что отдыхал в кафе в Тосно, там у него произошел конфликт с другим посетителем. Внезапно его оппонент выхватил оружие и начал стрелять по его ногам. В ходе проверки личность нападавшего была установлена. Им оказался житель Тосно. Злоумышленнику 40 лет, он нигде не работает. Сейчас его ищет полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.