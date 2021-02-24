Разработка ученых из России и Армении позволит улучшить «умное зрение» дронов

Самара, 24 февраля. Российские ученые вместе с коллегами из Армении разработали программный комплекс, который позволит оснастить автономным и недорогостоящим «умным зрением» спутники и беспилотники.

Разработка должна серьезно упростить массовое внедрение гиперспектральных технологий. Ее созданием занимались специалисты из Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева совместно с армянскими коллегами.

Спектрометры представляют собой устройства, которые могут получать информацию о составе вещества за счет разделения электромагнитных волн на множество отдельных каналов. Для хранения гиперспектральных снимков необходимы гиперкубы, однако это требует большого количества ресурсов.

Исследователи нашли способ не только справиться с этой сложностью, но и существенно повысить скорость работы «умного зрения». Помочь в этом должен новый алгоритм, который способен заменить массив гиперспектральных образцов на нужный дрону набор признаков.

Израильские инженеры тем временем создали искусственный интеллект, который умеет строить гипотезы в области теории и чисел. Система занимается поиском математических формул в форме бесконечных дробей.